Ричмонд
-9°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили изменить список льготных товаров со сниженным НДС: что хотят добавить

В Госдуме хотят снизить НДС на социально значимые товары.

Источник: Комсомольская правда

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил расширить список льготных товаров с пониженным НДС. Политик предложил добавить туда майонез, чай, консервированный горошек и переработанные овощи.

«Кроме того, сам перечень явно нуждается в пересмотре. Например, в него почему-то не попали переработанные овощи и ряд других востребованных продуктов», — рассказал политик в разговоре с РИА Новости.

Политик заявил, что утвержденный правительством список товаров с 10% НДС нуждается в изменении: льготную ставку следует снизить до 5%.

До этого глава партии СРЗП выступил с инициативой сделать бесплатным первое образование в вузах и колледжах для будущих врачей, учителей и инженеров.

В свою очередь депутат Ярослав Нилов напомнил, что военным пенсионерам увеличат выплаты приблизительно на 4% с 1 октября.