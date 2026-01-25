В России предложили изменить список льготных товаров со сниженным НДС: что хотят добавить

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил расширить список льготных товаров с пониженным НДС. Политик предложил добавить туда майонез, чай, консервированный горошек и переработанные овощи.
«Кроме того, сам перечень явно нуждается в пересмотре. Например, в него почему-то не попали переработанные овощи и ряд других востребованных продуктов», — рассказал политик в разговоре с РИА Новости.
Политик заявил, что утвержденный правительством список товаров с 10% НДС нуждается в изменении: льготную ставку следует снизить до 5%.
До этого глава партии СРЗП выступил с инициативой сделать бесплатным первое образование в вузах и колледжах для будущих врачей, учителей и инженеров.
В свою очередь депутат Ярослав Нилов напомнил, что военным пенсионерам увеличат выплаты приблизительно на 4% с 1 октября.