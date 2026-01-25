В Самаре наблюдается массовое закрытие кафе и ресторанов

В Самаре только за прошедший год наблюдается массовое закрытие заведений общественного питания. Эксперты объяснили, с чем связаны такие перемены в ресторанном бизнесе.
По мнению экономистов, ключевой причиной закрытия ресторанов и кафе не только в Самаре, но и по всей стране, является резкое снижение маржинальности из-за издержек и падения спроса. В прошлом году многие заведения отмечали рост операционных расходов, а цены на продукты увеличились почти на 15%.
Еще одной причиной стало повышение НДС, что привело к росту налоговой нагрузки. Кроме того, также было заметно снижение спроса на посещение ресторанов среднего и высокого ценового сегмента, сообщают в «МК-Самара».