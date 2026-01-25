В Самаре наблюдается массовое закрытие кафе и ресторанов

По мнению экономистов, ключевой причиной закрытия ресторанов и кафе не только в Самаре, но и по всей стране, является резкое снижение маржинальности из-за издержек и падения спроса. В прошлом году многие заведения отмечали рост операционных расходов, а цены на продукты увеличились почти на 15%.