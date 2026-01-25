В России зафиксирован рост количества трудовых мигрантов с патентами

Число иностранных работников, трудящихся в России по патенту, в 2025 году выросло на 185 тысяч по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные МВД. Лидером по количеству таких мигрантов стала Москва.
По статистике, в 2025 году патенты на работу в России получили около 2,3 млн иностранцев. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял примерно 2,1 млн.
Больше всего мигрантов, работающих по патенту, зафиксировано в столице — почти 631 тысяча человек. На втором месте Московская область, где зарегистрировано более 427 тысяч иностранных работников. В Санкт-Петербурге их число превысило 260 тысяч.
Также в числе регионов с заметной долей патентных мигрантов названы Тюменская область — свыше 64 тысяч человек и Свердловская область — почти 58 тысяч.
Минимальные показатели отмечены в Ненецком автономном округе и на Чукотке — 396 и 461 иностранный работник соответственно.
Ранее МВД предложило провести эксперимент по целевому привлечению иностранных сотрудников. Он предусматривает создание специальных реестров с данными о работодателях и мигрантах. Запуск эксперимента планируется на период с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года.
Читайте также: Стала известна оптимальная длительность дневного сна для «перезагрузки» мозга.