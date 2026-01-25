Сразу два новых завода откроются в Беларуси

В рамках инициативы «Один район — один проект» в Климовичском районе Могилевской области будут открыты новые производства, сообщает БелТА.
Планируется создать завод по производству сухих молочных смесей. Инвестор готов вложить сюда 25 миллионов инвестиций и создать около 60 рабочих мест. Среди крупных проектов также комплекс по откорму свиней на 51 тысячу голов. Он завершит работу по строительству свиноводческого кластера. Все это позволит увеличить поголовье свиней до 100 тысяч.
Планируется также создать производство по переработке барды — жидких отходов спиртового производства. Конечная продукция пойдет на экспорт в Россию. Кроме этого, в районе планируют расширить производство пеллет.