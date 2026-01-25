Сразу два новых завода откроются в Беларуси

Планируется создать завод по производству сухих молочных смесей. Инвестор готов вложить сюда 25 миллионов инвестиций и создать около 60 рабочих мест. Среди крупных проектов также комплекс по откорму свиней на 51 тысячу голов. Он завершит работу по строительству свиноводческого кластера. Все это позволит увеличить поголовье свиней до 100 тысяч.