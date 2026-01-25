Цены стабилизировались: эксперт объяснила, как выгодно покупать и продавать готовые квартиры в Перми

На вторичном рынке чаще покупают однокомнатные квартиры.
По данным сайта Restate, в Перми за год стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 12,37%. В начале 2025 года высокие ипотечные ставки сдерживали покупателей и усложняли сделки с перепродажей. В марте банки начали снижать стоимость кредитов, и рынок стал оживать. Что будет происходить с готовым жильем в 2026 году, кому выгодно его покупать и как быстрее продать квартиру, URA.RU рассказала агент по недвижимости Анастасия Катаева.
«Вторичка» или новостройки: что выгоднее.
Если сравнивать средние цены за квадратный метр на первичном и вторичном рынках, то готовое жилье будет дешевле. Так, по данным сайта Restate, в январе 2026 года в Перми квадратный метр в новостройках стоит 161,4 тысячи рублей, а во «вторичке» — 123,9 тысячи рублей. Но, по словам риелтора, на выгоду покупки влияет не только цена.
«Новостройки выгоднее покупать тем, кто подходит под программу семейной ипотеки. Если покупка идет за наличные деньги или при помощи обычной ипотеки, лучше выбирать готовые квартиры, так как “вторичка” дешевле новостроек», — рассказала Анастасия Катаева корреспонденту агентства.
Также готовые квартиры больше подходят тем, кому необходимо жить в конкретном доме, заранее познакомиться с соседями, посмотреть оснащение двора и состояние коммуникаций. Переехать во вторичное жилье можно сразу после сделки. Также в старых районах уже есть вся инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники. Стоит учитывать, что в центре практически нет новых домов, поэтому желающим жить там тоже лучше выбирать вторичную недвижимость.
«Эффект Долиной», или как не лишиться купленной квартиры.
Считается, что покупка вторичной недвижимости несет больше рисков, чем первичной. Поэтому перед заключением сделки собеседница агентства рекомендует тщательно проверять юридическую чистоту квартиры. Речь идет об обременениях: ипотеке, аресте или залоге.
Что же касается громкого «Дела Долиной», то еще до скандала к сделкам с людьми старшего возраста в Перми относились внимательно, отметила Анастасия Катаева. «Всегда интересуюсь, зачем человек продает квартиру, где он будет жить, куда планирует потратить деньги с продажи жилья. Также нужно запросить справки из психоневрологического диспансера, в которых сказано, что продавец не состоит на учете. Это стандартные процедуры, которые рекомендуют проводить, если продавец предпенсионного или пенсионного возраста, но от мошенников никто не застрахован», — добавила риелтор.
Еще один момент, на который стоит обращать внимание при покупке готовой квартиры, — техническое состояние жилья. По словам риелтора, чаще всего на «вторичке» сделана алюминиевая проводка, которая не справляется с современными нагрузками. Поэтому покупателю ее придется переделывать и нести дополнительные расходы.
Что будет со спросом и ценами в 2026 году?
Собеседница агентства отметила, что спросом будут пользоваться квартиры с реальными незавышенными ценами и свежим ремонтом. «Сейчас идет тренд на то, что люди хотят купить квартиру и сразу в нее заехать. Поэтому продать жилье в хорошем состоянии будет проще и быстрее», — рассказала Анастасия Катаева.
Что касается форматов жилья, то интерес покупателей растет к «евродвушкам» и «однушкам». Агент по недвижимости отметила, что такие варианты подходят для инвестиций, для молодых пар или для родителей старшего возраста, поэтому их покупают чаще.
По словам Анастасии Катаевой, сейчас цены на готовые квартиры стабилизировались на высоком уровне. Снижения ждать не стоит. Дешеветь могут только определенные варианты, например, квартиры на первых этажах, лоты с неудачной планировкой, объекты в старых домах без капитального ремонта. Если не предложить такое жилье по привлекательным ценам, то продавать его придется очень долго. Ликвидные лоты в центральных районах будут держать цену. «Сейчас ключевой фактор — ставка по ипотеке. Если она снизится, рынок оживится и цены могут вырасти», — добавила Анастасия Катаева.