Цены стабилизировались: эксперт объяснила, как выгодно покупать и продавать готовые квартиры в Перми

Что же касается громкого «Дела Долиной», то еще до скандала к сделкам с людьми старшего возраста в Перми относились внимательно, отметила Анастасия Катаева. «Всегда интересуюсь, зачем человек продает квартиру, где он будет жить, куда планирует потратить деньги с продажи жилья. Также нужно запросить справки из психоневрологического диспансера, в которых сказано, что продавец не состоит на учете. Это стандартные процедуры, которые рекомендуют проводить, если продавец предпенсионного или пенсионного возраста, но от мошенников никто не застрахован», — добавила риелтор.