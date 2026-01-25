В центре Челябинска продают здание с готовым бизнесом за 220 млн рублей. Фото

Покупка такой недвижимости окупится менее, чем за 10 лет.
В Челябинске на проспекте Ленина выставили на продажу офисное помещение площадью 778,5 квадратных метров с готовым арендным бизнесом. Это коворкинг федеральной сети «Практик», сообщается на сайте о недвижимости.
«Покупка такой недвижимости окупится менее, чем за 10 лет. Сейчас выручка достигает 2,7 млн рублей. Возможно эта сумма увеличится до 3,4 млн рублей в месяц. Якорные арендаторы — “Т-Банк” и “Газпром”», — сообщается в объявлении.
Также продавец объявлении отмечает, что текущая загрузка — 80% от 145 рабочих мест. Это готовый бизнес с прогнозируемым доходом и потенциалом роста. Помещение расположено в самом центре Челябинска. В здании недавно был сделан хороший ремонт, есть уличная и подземная парковка. Благоустройство двора также заложено в бюджете города, после чего стоимость объекта повысится, отмечает продавец.
Ранее в Челябинске на продажу выставили знаменитый челябинский центр xозяйcтвенных товаpов «Юрюзань». Стоимость магазина — почти 200 миллионов рублей. Объект недвижимости расположен на проспекте Победы и имеет более чем 40-летнюю историю.
