Российские банки введут универсальный QR-код с 1 сентября

Уточняется, что сейчас на кассах в магазинах, аптеках, салонах и других торгово-сервисных предприятиях можно размещать как универсальный QR-код, так и коды разных банков.

С 1 сентября банки в России обязаны будут использовать исключительно универсальный QR-код при любых денежных переводах и платежах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде. С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», — говорится в письме.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о внедрении универсального QR-кода при безналичной оплате товаров и услуг. По мнению экспертов, эта инициатива облегчит гражданам проведение платежей.