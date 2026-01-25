Российские банки введут универсальный QR-код с 1 сентября

С 1 сентября банки в России обязаны будут использовать исключительно универсальный QR-код при любых денежных переводах и платежах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.