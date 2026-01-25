Ричмонд
ЕЭК: 95% населения стран ЕАЭС покупают товары через интернет

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Покупки через интернет в странах евразийской «пятерки» становятся все более популярными, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Sputnik

По данным Комиссии, таким образом товары покупают 95% населения стран ЕАЭС. При этом 80% из них приобретают еще и услуги. Однако многие сталкиваются с нарушениями своих прав. К сожалению, в такой ситуации оказался каждый второй житель стран Союза.

В 2026 году Евразийская экономическая комиссия вместе со странами ЕАЭС планируют провести информационные и обучающие мероприятия для повышения осведомленности граждан о правах при покупке товаров и услуг в интернете.

«В интернете, как дома. Знай права — покупай осознанно». Эта тема выбрана приоритетным направлением в совместной работе стран ЕАЭС по защите прав потребителей в этом году. Мы часто покупаем онлайн, но, к сожалению, часто сталкиваемся с нарушением наших прав — некачественный товар, проблемы с доставкой, невозможность вернуть денежные средства, а иногда и просто обман. Именно поэтому в ЕАЭС уделяется особое внимание работе по повышению знаний покупателей о правах и способах их защиты в интернете, — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Департамента СФС-мер ЕЭК Лидия Осауленко.

Таким образом, потребителей в странах Союза в ближайшее время ждет больше информации о правилах безопасных покупок: практические советы о том, как не стать жертвой мошенников, как избежать конфликтов с продавцами и не допустить нарушения своих прав.

«Суть этой работы заключается в том, чтобы сделать онлайн-покупки безопасными и комфортными для каждого. Покупки в интернете должны стать простыми и надежными, так же, как если бы мы делали их в магазине рядом с домом», — заключила эксперт.