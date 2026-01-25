ЕЭК: 95% населения стран ЕАЭС покупают товары через интернет

«В интернете, как дома. Знай права — покупай осознанно». Эта тема выбрана приоритетным направлением в совместной работе стран ЕАЭС по защите прав потребителей в этом году. Мы часто покупаем онлайн, но, к сожалению, часто сталкиваемся с нарушением наших прав — некачественный товар, проблемы с доставкой, невозможность вернуть денежные средства, а иногда и просто обман. Именно поэтому в ЕАЭС уделяется особое внимание работе по повышению знаний покупателей о правах и способах их защиты в интернете, — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Департамента СФС-мер ЕЭК Лидия Осауленко.