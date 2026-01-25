Башкирский ячмень востребован в Казахстане

Сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии досмотрели и оформили 776 тонн продовольственного ячменя, подготовленного сельхозтоваропроизводителем из Хайбуллинского района для отгрузки в Казахстан.
Отобранные пробы зерна прошли энтомологические, гербологические и микологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
«По результатам исследований опасных карантинных организмов и вредителей хлебных запасов не выявлено. Башкирский ячмень соответствует требованиям ГОСТ, ЕАЭС и страны-импортера», — подчеркнули в управлении Россельхознадзора по РБ.
Ранее сотрудники надзорного ведомства проверили 2 тысячи тонн продовольственного гороха, подготовленного сельхозпредприятием из Дюртюлинского района для экспорта в КНР.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.