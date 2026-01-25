Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области чаще всего ищут работу соискатели от 45 лет

В Волгоградской области за 2025 год самыми активными соискателями на рынке труда стали жители региона в возрасте 45−64 лет.

Источник: v102.ru

Согласно данным сервиса Авито Работа, количество их резюме по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 73%.

Так, число анкет на позицию электромонтажника выросло на 131% за год: кандидаты желали заработать в среднем 122 769 ₽/мес. Количество резюме на позицию сантехника выросло на 109% — средние зарплатные ожидания составили 94 582 ₽/мес.

После данной возрастной группы по активности стали волгоградцы от 35 до 44 лет. Количество опубликованных ими резюме выросло на 70%. Желающих устроиться поваром стало больше на 107% при зарплатных ожиданиях на уровне 69 112 ₽/мес. На позицию сварщика желающих увеличилось на 98% при желаемой зарплате 127 495 ₽/мес.

В тройку самых активных категорий соискателей также вошли граждане в возрасте 14−17 лет: число опубликованных ими резюме выросло на 56%, при этом их зарплатные ожидания в среднем составили 29 920 ₽/мес.