КТК завершил плановый ремонт выносного причального устройства ВПУ-3

«Напомним, что замена шлангов на ВПУ является рутиной операцией по обеспечению безопасной эксплуатации всех грузовых причальных комплексов Морского терминала. Такие работы последовательно реализуются на каждом выносном причальном устройстве не реже одного раза в год», — подытожили в КТК.