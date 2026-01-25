КТК завершил плановый ремонт выносного причального устройства ВПУ-3

«В рамках планово-предупредительного ремонта на нем была осуществлена частичная замена подводных шлангов и подводных рукавов. 21 января были проведены гидроиспытания грузовой системы ВПУ, далее на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд, 25 января осуществлена постановка танкера для перевалки нефти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сроки и объем ремонтных работ оптимизировали после целенаправленной террористической атаки безэкипажным катером КТК ВПУ-2, приведшей к его повреждению и прекращению работы. В.
«В этой связи подчеркнем, что выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовых планов гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ», — добавили в компании.
«Напомним, что замена шлангов на ВПУ является рутиной операцией по обеспечению безопасной эксплуатации всех грузовых причальных комплексов Морского терминала. Такие работы последовательно реализуются на каждом выносном причальном устройстве не реже одного раза в год», — подытожили в КТК.
В настоящее время отгрузка нефти на Морском терминале консорциума ведется в штатном режиме через КТК ВПУ-1 и КТК ВПУ-3.