В Крыму в 2025 году заложили более 1,6 тысячи га новых виноградников

При этом сбор винограда в 2025 году снизился. По данным министерства, аграрии собрали 118,6 тыс. т винограда, что на 3,5% меньше уровня 2024 года. Снижение урожая связано с неблагоприятными погодными условиями: весной в Крыму фиксировались несколько волн заморозков, а летом в регионе дважды вводился режим чрезвычайной ситуации — сначала из-за последствий заморозков, затем из-за засухи.