В Перми изымут почти 500 гаражей для КРТ возле экстрим-парка

Согласно документу, изымут 487 гаражей и 156 земельных участков под ними по улицам Грузинской и Кронштадтской. Заниматься этим процессом (в том числе и возмещать владельцам изымаемой недвижимости убытки) будет застройщик — ООО СЗ «ПМД-Прогресс».