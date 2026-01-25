В Перми изымут почти 500 гаражей для КРТ возле экстрим-парка

Почти гаражей в Дзержинском районе Перми изымут для реновации по проекту комплексного развития территории (КРТ), сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на приказ Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
Согласно документу, изымут 487 гаражей и 156 земельных участков под ними по улицам Грузинской и Кронштадтской. Заниматься этим процессом (в том числе и возмещать владельцам изымаемой недвижимости убытки) будет застройщик — ООО СЗ «ПМД-Прогресс».
Проект КРТ предполагает реновацию 3,88 гектара между экстрим-парком, улицами Екатерининской и Плеханова и железной дорогой. Там запланировано строительство жилых зданий до 25 этажей, а также дорожное строительство и благоустройство.