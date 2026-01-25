Ричмонд
В 2025 году Татарстан экспортировал халяльной продукции на 45 млн долларов США

По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в три раза.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан в 2025 году добился трехкратного роста экспорта халяльной продукции, достигнув показателя в 45 миллионов долларов США.

Основную долю в экспортной выручке — около 80% — составляет кондитерская продукция. Динамика за последние годы демонстрирует устойчивый рост: в 2024 году экспорт халяля из республики составил 14 миллионов долларов, а в 2023-м — около 11 миллионов, сообщил ТАСС заместитель глава Минсельхозпрода республики Рустем Гайнуллов.

