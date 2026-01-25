КТК завершил ремонт ВПУ-3 и восстановил штатную отгрузку нефти в Новороссийске

План и сроки проведения работ были скорректированы после атаки безэкипажного катера на выносное причальное устройство ВПУ-2, в результате которой объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации. Для выполнения годовых планов по отгрузке нефти консорциум обеспечивает одновременную работу как минимум двух выносных причальных устройств. Сейчас отгрузка нефти на Морском терминале КТК осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-3.