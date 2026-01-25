В Самарской области выявили более 750 незаконных подключений к ЛЭП

— За два года сотрудники самарского филиала выявили 709 незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи одного из провайдеров. Арбитражный суд запретил подобные подключения. Как оказалось, провайдер продолжил установку подвесов. Их число увеличилось до 753, — отметили в сообщении.