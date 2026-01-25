В Самарской области выявили более 750 незаконных подключений к ЛЭП

В Самарской области энергетики «Россети» продолжают бороться с незаконными подключениями к ЛЭП. В регионе зафиксировали увеличение подвесов на опорных линиях.
— За два года сотрудники самарского филиала выявили 709 незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи одного из провайдеров. Арбитражный суд запретил подобные подключения. Как оказалось, провайдер продолжил установку подвесов. Их число увеличилось до 753, — отметили в сообщении.
Компания вновь направила иск в суд. Подобное размещение ВОЛС без разрешения может привести к повреждению линии электропередачи. Кроме того, самовольный монтаж ВОЛС может привести к летальному исходу.