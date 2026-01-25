В РТ для стабилизации ситуации с ценами на молоко предусмотрено 1,4 млрд рублей

На республиканском совещании глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров в своем выступлении отдельно остановился на ситуации с закупочными ценами на молоко в регионе. Они снижаются с декабря 2025 года. Основной причиной стал значительный рост складских запасов молочной продукции, которые на предприятиях республики превысили 8 780 тонн, включая более 2 000 тонн масла и около 5 000 тонн сыра. Такое высокое накопление произошло из-за высокой стоимости на местную уже готовую молочную продукцию и увеличением ее поставок в Беларусь по более низким ценам.
Налицо повторение ситуации 2023 года, когда рост производства и переходящие запасы превысили уровень потребления. В результате средняя цена на сырое молоко в сельхозорганизациях упала до 38,70 ₽/кг, что на 20% ниже прошлогоднего уровня, а в личных подсобных хозяйствах составляет 32,90 ₽/кг.
Для стабилизации ситуации предусмотрена масштабная господдержка производителей и переработчиков. Из бюджетов республики и федерального центра на помощь молокозаводам могут направить 177,7 миллиона рублей, еще 505 миллионов — малым и средним хозяйствам, 1,14 миллиарда рублей — на поддержку племенного животноводства, 185 миллионов — на закупку молока сельскохозяйственным потребкооперативам и переработчикам. Кроме того, в этом году для субсидирования части затрат на покупку сельхозпроизводителями новой техники заложено еще около 4 миллиардов рублей. Все эти меры призваны компенсировать выпадающие доходы и сохранить рентабельность представителей отрасли.