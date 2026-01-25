В РТ для стабилизации ситуации с ценами на молоко предусмотрено 1,4 млрд рублей

Для стабилизации ситуации предусмотрена масштабная господдержка производителей и переработчиков. Из бюджетов республики и федерального центра на помощь молокозаводам могут направить 177,7 миллиона рублей, еще 505 миллионов — малым и средним хозяйствам, 1,14 миллиарда рублей — на поддержку племенного животноводства, 185 миллионов — на закупку молока сельскохозяйственным потребкооперативам и переработчикам. Кроме того, в этом году для субсидирования части затрат на покупку сельхозпроизводителями новой техники заложено еще около 4 миллиардов рублей. Все эти меры призваны компенсировать выпадающие доходы и сохранить рентабельность представителей отрасли.