Самарские студенты в среднем тратят 22 тысячи рублей в месяц

В Самаре в День студента обучающиеся рассказали, на что тратят деньги. Опрос провели аналитики сервиса «Авито».
— 49% трат студентов приходятся на продукты, 30% — на транспорт, 29% — на жилье. Также среди ощутимых трат: кафе и готовая еда (25%), одежда и обувь (22%), книги и канцелярия (14%), — отметили в сообщении.
Треть респондентов признались, что тратят в месяц до 30 тысяч рублей. В среднем в областной столице обучающиеся тратят в месяц около 22 тысяч рублей. Экономия играет важную роль в жизни студентов. Наиболее распространённый способ сэкономить — это отказаться от платных развлечений (42%). Кроме того, 27% студентов сокращают свои расходы на транспорт и такси, предпочитая передвигаться пешком или на общественном транспорте.