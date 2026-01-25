Самарские студенты в среднем тратят 22 тысячи рублей в месяц

Треть респондентов признались, что тратят в месяц до 30 тысяч рублей. В среднем в областной столице обучающиеся тратят в месяц около 22 тысяч рублей. Экономия играет важную роль в жизни студентов. Наиболее распространённый способ сэкономить — это отказаться от платных развлечений (42%). Кроме того, 27% студентов сокращают свои расходы на транспорт и такси, предпочитая передвигаться пешком или на общественном транспорте.