Жилищное строительство в Калининградской области вышло на рекорд

Основной вклад в общий объём ввода внесло многоквартирное строительство. В регионе было введено в эксплуатацию 385 многоквартирных жилых домов. Новые жилые комплексы появились как в Калининграде, так и в крупных районных центрах, обеспечивая жителей современными квартирами с инженерными коммуникациями и благоустроенными дворами.