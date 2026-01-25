Жилищное строительство в Калининградской области вышло на рекорд

Такой результат стал одним из ключевых показателей развития строительной отрасли и отражает устойчивый спрос на жильё как в городах, так и в муниципалитетах области.
Основной вклад в общий объём ввода внесло многоквартирное строительство. В регионе было введено в эксплуатацию 385 многоквартирных жилых домов. Новые жилые комплексы появились как в Калининграде, так и в крупных районных центрах, обеспечивая жителей современными квартирами с инженерными коммуникациями и благоустроенными дворами.
Значительную долю в структуре нового жилья заняло индивидуальное жилищное строительство. За отчётный период в Калининградской области было построено и введено в эксплуатацию 4408 индивидуальных жилых домов. Этот показатель отражает сохраняющийся интерес жителей к частным домам, а также активное развитие пригородных и сельских территорий.
Рост объёмов строительства стал возможен благодаря системной поддержке отрасли, комплексному развитию территорий и реализации инфраструктурных проектов. Ввод нового жилья сопровождается строительством социальных объектов, модернизацией дорог и инженерных сетей, что позволяет формировать полноценную и комфортную среду для проживания. Власти региона отмечают, что жилищное строительство остаётся одним из приоритетов социально-экономического развития области.