Ричмонд
-7°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилищное строительство в Калининградской области вышло на рекорд

В Калининградской области зафиксирован рекордный за всю историю региона объём ввода нового жилья — по итогам отчётного периода он составил 1,2 миллиона квадратных метров.

Источник: Мэрия Новосибирска

Такой результат стал одним из ключевых показателей развития строительной отрасли и отражает устойчивый спрос на жильё как в городах, так и в муниципалитетах области.

Основной вклад в общий объём ввода внесло многоквартирное строительство. В регионе было введено в эксплуатацию 385 многоквартирных жилых домов. Новые жилые комплексы появились как в Калининграде, так и в крупных районных центрах, обеспечивая жителей современными квартирами с инженерными коммуникациями и благоустроенными дворами.

Значительную долю в структуре нового жилья заняло индивидуальное жилищное строительство. За отчётный период в Калининградской области было построено и введено в эксплуатацию 4408 индивидуальных жилых домов. Этот показатель отражает сохраняющийся интерес жителей к частным домам, а также активное развитие пригородных и сельских территорий.

Рост объёмов строительства стал возможен благодаря системной поддержке отрасли, комплексному развитию территорий и реализации инфраструктурных проектов. Ввод нового жилья сопровождается строительством социальных объектов, модернизацией дорог и инженерных сетей, что позволяет формировать полноценную и комфортную среду для проживания. Власти региона отмечают, что жилищное строительство остаётся одним из приоритетов социально-экономического развития области.