США не хотят попадания китайских товаров через Канаду, заявил Бессент

Бессент: США не хотят попадания дешевых китайских товаров через Канаду.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты не хотят попадания в страну дешевых китайских товаров через Канаду после снижения там пошлин.

«Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США», — сказал Бессент в интервью ABC.

По его словам, премьер-министр Канады Марк Карни после поездки в Китай «снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров».

«А у нас высокая интеграция рынка с Канадой», — объяснил Бессент.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.

