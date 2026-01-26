Какого жилья очень не хватает в Крыму

На днях зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что Крым и Севастополь в 2025 году сохранили высокие темпы жилищного строительства, в республике за этот период было введено почти 1,5 миллиона квадратных метров, что почти на 18% больше, чем в 2024 году.
По словам Цекова, эти показатели, безусловно, демонстрируют то, как стремительно растет и развивается Крым, однако приведенные цифры учитывают не только квартиры в новостройках.
«Когда мы говорим о вводе жилья в строй, то это не только многоквартирные дома — вводятся еще и частные дома. Люди узаконивают то, что они построили раньше или то, что строится сейчас. И эти показатели тоже вписываются в ту картину, о которой говорил Хуснуллин», — пояснил гость эфира.
При этом, по словам Цекова, потребность в новостройках и проблема доступного жилья в Крыму остается актуальной.
«Можно строить жилье, вводить в строй, но крайне важно обеспечить еще и его доступность, возможность приобретения жилья для молодых семей. Хотя вот говоришь “для молодых семей”, а что, человек, которому 40 лет, 45 или 50 и он не имеет собственного жилья, разве это хорошо? Нет. Поэтому, конечно, это вопрос очень важный, которым надо заниматься постоянно», — сказал первый зампредседателя Госсовета РК.
По его мнению, такое направление, как обеспечение жильем крымчан, является одним из самых приоритетных. Ситуацию с доступным жильем в Крыму, считает он, могло бы поменять вовлечение бизнеса в строительство недорогого жилья эконом-класса, доступного для приобретения.
При этом, по словам Цекова, не может не радовать и тот факт, что в разных регионах Крыма продолжают вырастать все новые жилые комплексы класса «комфорт», «бизнес» и «премиум».
Залогом доступности жилья для населения, по его словам, сегодня в определенной степени становятся дороги, которые позволяют добираться из населенных пунктов, где жилье менее дорогое, в крупные города, где его доступность ниже, за небольшие промежутки времени.
«И то, что Крым становится очень привлекательным для тех, кто хочет комфортно жить, он интересен для инвесторов — это уже очевидно, мне кажется, для всех», — подытожил собеседник.
Ранее Цеков рассказал, сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за минувшие 11 лет действия программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.