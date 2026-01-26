Какого жилья очень не хватает в Крыму

«Можно строить жилье, вводить в строй, но крайне важно обеспечить еще и его доступность, возможность приобретения жилья для молодых семей. Хотя вот говоришь “для молодых семей”, а что, человек, которому 40 лет, 45 или 50 и он не имеет собственного жилья, разве это хорошо? Нет. Поэтому, конечно, это вопрос очень важный, которым надо заниматься постоянно», — сказал первый зампредседателя Госсовета РК.