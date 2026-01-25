Постньюс: огурцы в магазинах стали стоить дороже мяса

Цены на огурцы в России стали выше, чем на мясо и фрукты. В некоторых торговых центрах стоимость овощей доходит до 500 рублей за килограмм.
При этом, даже стоимость экзотических фруктов подчас куда ниже. Например, манго и питахайя стоят около 300 рублей за килограмм, пишет Постньюс.
Огородники в соцсетях объясняют, что высокая стоимость огурцов в зимнее время года вполне обоснована. Зимой затраты на выращивание продукции выше. Содержать тепличное производство становится дороже, увеличиваются счета за отопление и электричество.
Еще один фактор, который сказывается на ценах — это рост спроса на огурцы в предновогодний сезон. Предсказать, когда стоимость овощей станет ниже, на данный момент эксперты не берутся.
С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась до 22%, это отразилось на стоимости многих товаров. При повышении НДС прежде всего подорожают все продукты, не входящие в список социально значимых. Например, конфеты, шоколад и разного рода деликатесы.