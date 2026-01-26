Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 26 января после выходных

В сравнении с курсами валют, которые были установлены на пятницу, 23 января, и действовали в субботу, 24 января, и воскресенье, 25 января, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского рубля стал ниже в понедельник, 26 января. Сильнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.