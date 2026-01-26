Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 26 января после выходных

Национальным банком скорректированы курсы валют на 26 января, понедельник. После выходных стал выше курс евро, а курс доллара и курс российского рубля стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 26 января, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8440 белорусского рубля, 1 евро — 3,3380 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7411 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые были установлены на пятницу, 23 января, и действовали в субботу, 24 января, и воскресенье, 25 января, курс евро подрос, а курс доллара и курс российского рубля стал ниже в понедельник, 26 января. Сильнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0031 белрубля, курс евро подрос на 0,0088 белрубля, а курс российского рубля уменьшен на 0,0002 белрубля.
Тем временем повышены тарифы ЖКУ в Беларуси в 2026: с января на 19,37 рубля, с июля — на 3,13.