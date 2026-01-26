В Новосибирске проверят соблюдение прав жильцов аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Тихвинской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что деревянное здание 1940 года постройки постепенно разрушается: страдают несущие конструкции и кровля, а с января текущего года прекращено водоснабжение. Несмотря на признание дома аварийным ещё в 2018 году, жильцы до сих пор не получили благоустроенные квартиры. Обращения граждан в различные инстанции пока не дали результатов.
В СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Руководитель регионального СК Евгений Долгалев должен представить промежуточные результаты проверки и информацию о принятых мерах.
Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.