В Новосибирске проверят соблюдение прав жильцов аварийного дома

Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Тихвинской в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что деревянное здание 1940 года постройки постепенно разрушается: страдают несущие конструкции и кровля, а с января текущего года прекращено водоснабжение. Несмотря на признание дома аварийным ещё в 2018 году, жильцы до сих пор не получили благоустроенные квартиры. Обращения граждан в различные инстанции пока не дали результатов.

В СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка. Руководитель регионального СК Евгений Долгалев должен представить промежуточные результаты проверки и информацию о принятых мерах.

Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.