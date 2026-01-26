ЦБ и Госдума готовят правила для безопасной покупки криптовалют россиянами

Заработать на биткоине сможет любой россиянин.
Приобретать криптовалюту в России смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но по разным правилам и с жесткими ограничениями для «неквалов». Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут действовать свои правила. Соответствующую законодательную базу планируют подготовить до конца июня, а с 1 июля 2027 года ввести ответственность…» — пишет «Парламентская газета» со ссылой на депутата.
Неквалифицированные инвесторы получат доступ только к наиболее ликвидным криптовалютам, после обязательного тестирования и в объеме не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы также должны будут подтвердить понимание рисков, но смогут покупать любые криптоактивы без лимитов, за исключением анонимных монет.
В концепции Центробанк описывает криптовалюты и стейблкоины как валютные ценности, которыми можно владеть и торговать, но запрещено расплачиваться на территории РФ. Регулятор допускает выделение стейблкоинов в отдельный инструмент для внешнеэкономической деятельности: компании смогут покупать, например, USDT через лицензированных брокеров как «цифровой доллар».
Операции с криптой будут проводиться через существующую инфраструктуру — биржи, брокеров, доверительных управляющих, использующих уже выданные лицензии. Для спецдепозитариев и обменников введут отдельные требования, при этом онлайн-обменникам, по оценке юристов, могут установить более мягкий режим.
Обменные сервисы без лицензии станут нелегальными, а за их работу, как и за сервисы, не подчиняющиеся правилам AML и налоговой отчетности, планируют предусмотреть административную, финансовую и, возможно, уголовную ответственность. ЦБ при этом повторно указал, что криптовалюты остаются высокорискованным инструментом, а инвесторы должны быть готовы к полной потере вложенных средств.
Ранее Банк России разработал концепцию регулирования обращения криптовалют на внутреннем рынке и направил в Правительство предложения по внесению соответствующих поправок в действующее законодательство. В документе изложена обновленная модель использования цифровых валют и стейблкоинов, установлены правила для различных категорий инвесторов. Как передает «Царьград», проведение операций с криптовалютами будет разрешено через биржевые площадки, брокерские организации, а также компании, осуществляющие доверительное управление активами.