ЦБ и Госдума готовят правила для безопасной покупки криптовалют россиянами

Неквалифицированные инвесторы получат доступ только к наиболее ликвидным криптовалютам, после обязательного тестирования и в объеме не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы также должны будут подтвердить понимание рисков, но смогут покупать любые криптоактивы без лимитов, за исключением анонимных монет.