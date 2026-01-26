Продажи отечественных аналогов «Оземпика» бьют рекорды: спрос за год вырос в три раза

Российские аналоги препарата «Оземпик» в 2025 году стали продаваться в рознице почти втрое больше, чем годом ранее. Об этом РБК сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Как сообщает источник, продажи отечественных аналогов «Оземпика» за год совершили скачок: с 1,7 млн упаковок на 9,2 млрд руб. в 2024-м до 6,1 млн упаковок на 35,2 млрд руб. в 2025-м.
Продажи за 2025 год выросли почти в три раза — с 282 тыс. упаковок в январе до 810 тыс. в декабре. Эта динамика продолжилась и в начале 2026 года: в первой половине января объем продаж составил 333 тыс. упаковок, что на 17% больше, чем за тот же период января предыдущего года.
Наблюдаемый рост продаж вызван расширением производства. Так, в 2025 году российскими фармацевтическими компаниями было произведено 11,7 млн упаковок препаратов на базе действующих веществ семаглутид и тирзепатид.
