ЦБ и российские банки заспорили из-за карт россиян

ЦБ, напротив, настаивает на этом праве. Продленные сроки действия карт были одобрены в период пандемии, но та мера была вынужденной. Карты периодически нужно менять, чтобы у мошенников было меньше шансов завладеть актуальными данными и воспользоваться этой информацией в преступных целях.