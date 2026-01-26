Эксперт рассказал, как правильно закрывать радиатор автомобиля зимой

Эксперт уточнил, что на ряде моделей уже предусмотрены штатные накладки на нижнюю часть бампера. Такой пластиковый щиток закрывает нижний сегмент решетки и крепится на защелках без использования инструмента. Если заводской детали нет, Балабас рекомендует уточнить наличие нештатных защит у дилеров и в магазинах или изготовить простую накладку самостоятельно — из мягкого пластика и с креплением на хомутах. По его словам, это снижает риск преждевременного выхода радиатора из строя и дорогостоящего ремонта в условиях активного применения дорожных реагентов зимой.