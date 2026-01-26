Эксперт рассказал, как правильно закрывать радиатор автомобиля зимой

Радиатор машины забивается грязью, из-за чего может быть коррозия.
Российским водителям в зимний период рекомендуется закрывать нижнюю часть радиаторной решетки автомобиля, чтобы защитить радиатор от коррозии и загрязнений. Об этом рассказал автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас. По его словам, в морозы радиатор сильнее страдает от грязи и реагентов, чем работает на охлаждение мотора, поэтому простая накладка на бампер способна продлить срок службы системы охлаждения.
«Зимой стоит обратить внимание на нижнюю часть радиаторной решетки — ее желательно по возможности чем-то закрыть», — пояснил Балабас Общественной службе новостей. По его словам, во время езды грязь попадает в нижнюю часть бампера, через прорези, которые есть практически у каждого автомобиля. Там происходит активная коррозия алюминия, и забиваются соты. По словам эксперта, зимой эти элементы радиатора практически никакой роли для охлаждения не играют, машина из-за них не перегреется.
Эксперт уточнил, что на ряде моделей уже предусмотрены штатные накладки на нижнюю часть бампера. Такой пластиковый щиток закрывает нижний сегмент решетки и крепится на защелках без использования инструмента. Если заводской детали нет, Балабас рекомендует уточнить наличие нештатных защит у дилеров и в магазинах или изготовить простую накладку самостоятельно — из мягкого пластика и с креплением на хомутах. По его словам, это снижает риск преждевременного выхода радиатора из строя и дорогостоящего ремонта в условиях активного применения дорожных реагентов зимой.
Ранее эксперты URA.RU отмечали, что в сильные морозы нагрузка на автомобильные системы возрастает: страдают батареи электрокаров, густеют топливо и масла, возрастает риск повреждений двигателя и подвески. Специалисты подчеркивали необходимость регулярной проверки технического состояния машины и ее подготовки к низким температурам.