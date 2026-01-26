Хорошие и плохие вложения: куда вкладываются деньги в регионах Казахстана, рассказали аналитики

Для развития регионов важно не только наличие инвестиций, но и их правильное применение. Аналитики Telegram-канала Tengenomika отмечают, что средства должны быть вложены в производство, чтобы повысить экономические показатели и создать постоянные рабочие места. Однако, если инвестиции направляются в строительство, это обычно не оказывает такого значительного экономического эффекта.
В Казахстане основная часть инвестиций уходит на строительство зданий и сооружений. В среднем 66% инвестиций приходится на здания и сооружения, 29% — на машины и оборудование, а остальные 5% — на прочие затраты, такие как геологоразведка, НИОКР, обучение персонала и интеллектуальные активы.
Аналитики составили рейтинг регионов по эффективности денежных вложений, оценивая показатели инвестиций в основной капитал, долю вложений в здания и сооружения, а также в машины и оборудование.
Среди регионов Казахстана аналитики выделили пять наиболее эффективных с точки зрения вложенных инвестиционных средств:
Павлодарская область (рост инвестиций составил 47% за год). Больше половины средств (53%) приходится на производственные машины и оборудование, а 44% — на строительство зданий и сооружений. Это способствует производительности и устойчивому росту экономики региона.
Костанайская область (плюс 19% за год). Здания и сооружения занимают 52% инвестиций, а машины и оборудование — 46%. Регион активно развивается в автопроме, черной металлургии, агрокомплексе и логистике.
Северо-Казахстанская область (плюс 3,9%). 55% инвестиций приходится на здания и сооружения, а 41% — на машины и оборудование. Строительство выросло более чем на 35%, но ключевая отдача для региона связана с обновлением техники и производственной базы агропромышленного сектора.
Алматы (плюс 9,2%). Строительство занимает 57% средств, а машины и оборудование — 41%. Мегаполис лидирует по номинальным вложениям в машины и оборудование (964 млрд тенге, или 37% прироста в 2025 году).
Карагандинская область (минус 8,6%). Вложения в основном идут на здания и сооружения (58%), а расходы на машины и оборудование снизились на 29% по итогам 2025 года.
Также аналитики выделили регионы с наименее качественной структурой инвестиций. В этих регионах преобладают вложения в строительство зданий и сооружений вместо приобретения производственных машин и оборудования, хотя показатели прироста объемов инвестиций у некоторых из них выше, чем у лидеров.
Среди аутсайдеров оказались:
Западно-Казахстанская область (инвестиции выросли на 13% за год). На строительство зданий и сооружений выделено 73% средств, а на машины и оборудование — 22%.
Жетісу (плюс 12,8%). 77% инвестиций идут на строительство, а 21% — на производство. Расходы на оборудование и машины выросли на 47% за год.
Шымкент (плюс 7,5%). 81% инвестиций занимают здания и сооружения, а 18% — машины и оборудование. Это лидер по «бетонной» структуре вложений, но реальное техперевооружение экономики почти не происходит.
Кызылординская область (плюс 10,6%). 76% средств выделено на здания и сооружения, а машины и оборудование занимают 15%.
Атырауская область (минус 15,1%). Инвестиции направляются на здания и сооружения (68%), машины и оборудование (14%) и прочие затраты (18%).
Как видно из данных, прирост инвестиций не всегда означает их качественное использование. Структура вложений зачастую оказывается важнее их увеличения. Аналитики подчеркивают, что там, где деньги идут на машины и оборудование, экономика быстрее обновляет производственную базу и повышает производительность, в то время как инвестиции в здания и сооружения могут давать внушительный рост на бумаге, но с низкой отдачей капитала. Однако строительные инвестиции не всегда «плохие», если они направлены на инфраструктуру (дороги, сети, логистику, энергетику), так как они создают основу для будущего роста.