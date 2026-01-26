Хорошие и плохие вложения: куда вкладываются деньги в регионах Казахстана, рассказали аналитики

Как видно из данных, прирост инвестиций не всегда означает их качественное использование. Структура вложений зачастую оказывается важнее их увеличения. Аналитики подчеркивают, что там, где деньги идут на машины и оборудование, экономика быстрее обновляет производственную базу и повышает производительность, в то время как инвестиции в здания и сооружения могут давать внушительный рост на бумаге, но с низкой отдачей капитала. Однако строительные инвестиции не всегда «плохие», если они направлены на инфраструктуру (дороги, сети, логистику, энергетику), так как они создают основу для будущего роста.