Историческую школу 1880 года в Новосибирской области обновляют

Капитальный ремонт исторической Колыванской школы № 2, часть здания которой датируется 1880 годом, планируется завершить в 2026 году. После окончания работ учебное заведение вновь примет своих 500 учеников, среди которых 129 доставляют из отдалённых населённых пунктов. Об этом сообщила заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.
Ремонт финансируется из областного бюджета по поручению губернатора Андрея Травникова. В ходе работ выявилась необходимость дополнительных мероприятий, на которые в 2025 году также выделили средства.
На сегодняшний день в школе уже обновлены кровля, потолочные перекрытия, инженерные коммуникации и дверные блоки, проведены внутренние отделочные работы и ремонт входной группы. На время ремонта занятия организованы в соседних школах.
Основное здание школы было построено в 1880 году, пристройка с учебными кабинетами введена в 1964 году, а спортивный зал — в 1971 году. После завершения капитального ремонта учебное заведение откроет двери для учащихся с 1 сентября 2026 года.