Какие трудности в экономике будут поджидать третьего президента Казахстана, рассказал эксперт

На уровне семейных бюджетов казахстанцы также должны помнить о некоторых рисках, которые могут поджидать их в будущем. Например, эксперт отмечает налоговую реформу, которая должна принести в бюджет дополнительно от 5 трлн тенге в 2026—2027 годах до 9 трлн к 2029 году. Каждый из 20,5 млн казахстанцев к 2030 году будет тратить (в среднем) на 440 тыс. тенге в год больше, чем сейчас.