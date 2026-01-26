Какие трудности в экономике будут поджидать третьего президента Казахстана, рассказал эксперт

До новых президентских выборов в Казахстане остается три года — они должны пройти в 2029 году. Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов в своем Telegram-канале «Байдильдинов. Нефть» отмечает, что независимо от победы кого-либо из будущих кандидатов, их будут ожидать определенные сложности, которые накапливаются уже сейчас.
Третьему президенту потребуется команда, которая придет со своим уже готовым сценарием преодоления этих системных вызовов: дефицит электроэнергии растет, строительство новых станций буксует, импорт газа и нефтепродуктов увеличивается, добыча углеводородов и налоговые поступления от нефтянки будут падать. Данные риски следует иметь ввиду и гражданам страны, так как их это также затронет.
На уровне семейных бюджетов казахстанцы также должны помнить о некоторых рисках, которые могут поджидать их в будущем. Например, эксперт отмечает налоговую реформу, которая должна принести в бюджет дополнительно от 5 трлн тенге в 2026—2027 годах до 9 трлн к 2029 году. Каждый из 20,5 млн казахстанцев к 2030 году будет тратить (в среднем) на 440 тыс. тенге в год больше, чем сейчас.
Также среди подобных факторов он отмечает модернизацию в сфере энергетики на 13 трлн тенге. Это вынужденная мера по причине катастрофического устаревания электростанций и сетей. Оплата этого процесса также затронет расходы населения за счет повышения тарифов на коммунальные услуги.
Даже если подсчитать кредит на 15 лет на эту сумму по ставке процента в 10%, это сумма к возврату в 25,1 трлн тенге. Ежегодно в течение 15 лет — это 1,2 млн тенге на каждого казахстанца. К 2030−2033 годам расходы каждого казахстанца могут возрасти примерно на 100−140 тыс. тенге в месяц.
Дополнительно он указывает на постепенное снижение финансирования социальных затрат в области медицины, детского образования и так далее. Глава Министерства финансов сообщал, что до 2028 года бюджет страны останется социально ориентированным.
Третьему президенту нужно формировать экономическую и отраслевую команды, потому что «трудности» будут только расти.