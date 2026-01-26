Дороги, жильё и экология: что изменилось в Абайском районе Карагандинской области

На этот год сформирован пул из трёх инвестиционных проектов, которые позволят создать 140 новых рабочих мест. Один из важных — строительство мясоперерабатывающего предприятия полного цикла ТОО «Alisha Group» в Абае. Завод будет перерабатывать более 2 тысяч тонн мяса в год с ориентацией на экспорт.