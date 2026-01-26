Дороги, жильё и экология: что изменилось в Абайском районе Карагандинской области

Итоги года и планы на 2026-й озвучил аким района Сабит Оспанов на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, передает DKNews.kz.
Основной акцент был сделан на улучшении качества жизни и комфорте жителей. В районе в минувшем году построили восемь медицинских учреждений.
Также одним из направлений стало жилищное строительство. В рамках программы «Доступное жильё» в Абае построили 80-квартирный дом. Кроме того, в Абае и Топаре у частных застройщиков выкупили 130 готовых квартир. Распределение жилья будет проходить через «Отбасы банк». Ключи от квартир уже получили 47 жителей района.
Кроме этого, отремонтировали фасады и кровли многоэтажных домов на центральных улицах Абая и Топара.
Значительный объём работ выполнили по модернизации инженерных сетей. В сёлах Садовое и Ягодное Мичуринского сельского округа ввели в эксплуатацию 7 километров водопроводных сетей. В отдалённых населённых пунктов установили пять комплексных модулей очистки воды. Также завершена реконструкция объектов водоотведения в селе Дубовка.
В посёлке Южном выкупили блочно-модульную котельную, в эксплуатацию ввели модульную котельную Qarmet, отапливающую село Жартас, а в Абае обновили оборудование на всех насосных станциях.
В прошлом году в Абае построили мусорный полигон с сортировочной линией. Для города закупили более тысячи новых контейнеров, а на территории района ликвидировали 52 несанкционированные свалки.
Для повышения транспортной доступности средним ремонтом было охвачено 42 км дорог. В том числе обновили подъездную дорогу к посёлку Кзыл протяжённостью 5 километров, а также дороги в Дубовском, Мичуринском и Коксунском сельских округах.
На этот год сформирован пул из трёх инвестиционных проектов, которые позволят создать 140 новых рабочих мест. Один из важных — строительство мясоперерабатывающего предприятия полного цикла ТОО «Alisha Group» в Абае. Завод будет перерабатывать более 2 тысяч тонн мяса в год с ориентацией на экспорт.
— Запуск мясоперерабатывающего предприятия мы планируем уже в этом году. Это важный проект как для экономики района, так и для создания новых рабочих мест, — отметил Сабит Оспанов.
Также в планах — увеличение посевных площадей и развитие туризма. В частности, в этом году планируется ремонт дороги вдоль левого берега Шерубай-Нуринского водохранилища. Разработано шесть инвестиционных проектов по строительству и реконструкции туристических объектов с расширением спектра услуг.