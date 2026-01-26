Коммунальные долги в Новосибирской области достигли миллиардов

За 11 месяцев 2025 года в регионе возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за ЖКУ на сумму 1,1 млрд рублей. Несмотря на снижение количества исполнительных листов по сравнению с 2024 годом, за год взыскано 2,7 млрд рублей, что на 29,2% больше, чем годом ранее.