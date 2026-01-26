Коммунальные долги в Новосибирской области достигли миллиардов

В Новосибирской области сохраняется высокая задолженность предприятий коммунального комплекса за поставленные теплоэнергоресурсы. По словам заместителя генпрокурора России Сергея Зайцева, в 2025 году долги выросли с 4 до 6 млрд рублей, увеличившись более чем на 37%. Об этом пишет infopro54.ru.
Задолженность за газ составила 1,9 млрд рублей, крупнейшими должниками стали ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» (344,5 млн), МУП «КБУ» (250 млн), ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (190 млн) и МУП «Энергия» (142 млн). По прогнозам, долги МУП «Энергия» в 2026 году могут достигнуть 2 млрд рублей.
За 11 месяцев 2025 года в регионе возбуждено почти 42 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности за ЖКУ на сумму 1,1 млрд рублей. Несмотря на снижение количества исполнительных листов по сравнению с 2024 годом, за год взыскано 2,7 млрд рублей, что на 29,2% больше, чем годом ранее.