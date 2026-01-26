Предпринимателю вернули более 200 тысяч рублей в Приморье

В Приморском крае предпринимателю вернули свыше 200 тысяч рублей, которые были излишне начислены во время таможенного контроля. Нарушения нашли после обращения участника внешнеэкономической деятельности в Приморскую транспортную прокуратуру. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как показала проверка, при ввозе партии игрушек декларант указал льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов. Однако инспекторы таможенного органа усомнились в правомерности применения льготы и приняли решение доначислить платежи по общей ставке 20 процентов. Сумма доначислений превысила 220 тысяч рублей.
При этом представленные предпринимателем документы, подтверждающие обоснованность заявленных сведений, должным образом рассмотрены не были.
Излишне уплаченные денежные средства предпринимателю вернули в полном объеме.