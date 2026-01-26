Предпринимателю вернули более 200 тысяч рублей в Приморье

Как показала проверка, при ввозе партии игрушек декларант указал льготную ставку налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов. Однако инспекторы таможенного органа усомнились в правомерности применения льготы и приняли решение доначислить платежи по общей ставке 20 процентов. Сумма доначислений превысила 220 тысяч рублей.