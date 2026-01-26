Туркестанская область собрала 1 трлн тенге налогов: план перевыполнен

«С 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс РК. Это важный этап в реформировании налоговой системы. Согласно новой системе, произошел ряд системных изменений. В частности, введен дифференцированный размер налога, реформирован НДС, введен “налог на роскошь”, изменены специальные налоговые режимы, разработаны прозрачные и четкие правила получения налоговых льгот. Также формы налоговой отчетности сократились на 30%. С этого года КПН — 20%, банковское дело — 25%. игорный бизнес-25%. социальные отрасли-5%, сельхозпроизводители — 3%. сельскохозяйственные кооперативы платят налоги в размере — 6%. А ставка НДС −16%. На лекарства и медицинские услуги — 5%. Порог обязательной регистрации — 10 000 МРП. Акциз на спиртные напитки и табак ежегодно увеличивается на 10%. Также по налогу на роскошь транспортные средства уплачиваются в размере 10% от налоговой стоимости от 18 000 МРП, яхты, самолеты — в размере 10% от налоговой стоимости от 24 000 МРП. Налог на недвижимость стоимостью более 450 миллионов тенге — 2 миллиона 946 тысяч тенге. Кроме того, в этом году будет собираться налог по 3 специальным налоговым режимам. В специальном налоговом режиме информационная система по НДС автоматически отображает сумму налога в срок уплаты. Налогоплательщик только подтверждает это. Если отчетность не сдана вовремя, декларация принимается нулевой. Штрафа нет, но потом можно исправить с помощью дополнительной декларации. Плановые проверки отменены. Система управления рисками теперь сосредоточена на предотвращении, а не на выявлении нарушений. Для малого и среднего бизнеса будут ограничены сроки проверки и требования», — сказал спикер.