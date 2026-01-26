Флеш-память готовят к подорожанию вдвое и рынок уже двинулся вверх

Рынок компьютерных комплектующих может войти в новый виток подорожания уже в первом квартале 2026 года. Цены на чипы флеш-памяти NAND, по данным южнокорейских источников, способны вырасти почти в два раза.
Ключевой причиной называют ускорение сегмента искусственного интеллекта. Производители памяти все активнее перекидывают мощности на более прибыльные серверные и дата-центровые решения, из-за чего потребительский рынок рискует остаться с ограниченным предложением.
Первые последствия уже видны в рознице. По данным сервиса PCPartPicker, с октября 2025 года средняя стоимость твердотельных накопителей выросла примерно на 18%.
Отдельно отмечается, что крупнейшие игроки рынка, включая SK Hynix, не спешат наращивать выпуск массовой потребительской памяти. Сохранение дефицита рассматривается как способ удерживать высокую маржинальность на фоне растущего корпоративного спроса.
