В Новосибирской области запустят 10 новых предприятий на 29,3 млрд рублей

В 2026 году в Новосибирской области планируется завершение крупной инвестиционной программы, откроются 10 новых производственных объектов с общими вложениями 29,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в интервью Сиб.фм.
Среди ключевых проектов:
Складской распределительный комплекс ООО «РВБ» (9 млрд руб.).
Производственный комплекс по переработке масличных культур ООО «Маслов» (5,7 млрд руб.).
Здание диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» (4,3 млрд руб.).
Реконструкция элеваторного комплекса ООО «Метелица» (4 млрд руб.).
Завод по производству бытовой техники ООО «Миарит» (2,5 млрд руб.).
Центр обработки данных «Сибирь» ООО «Альфа-Финанс» (1,9 млрд руб.).
Комплекс по переработке полимерных отходов ООО «ПОЛИМАСТЕР» (0,8 млрд руб.).
Расширение мощностей ООО «ЗТИ Сибирь» (0,6 млрд руб.).
Производство упаковки для яиц ООО «Новосибирский КБК» (0,5 млрд руб.).
Губернатор отметил, что активная инвестиционная политика региона в 2025 году улучшила инвестиционный климат, Новосибирская область поднялась на 11-е место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности и стала лидером среди регионов СФО.
Для удобства инвесторов создан Свод инвестиционных правил и инвестиционная карта на портале региона, а также внедряется национальный стандарт «ЭКГ-рейтинг» для оценки благонадёжности бизнеса.
В 2026 году регион продолжит совершенствовать инвестиционный климат с целью войти в десятку лидеров страны. Запуск новых предприятий поможет развивать экономику, создавать рабочие места и повышать качество жизни жителей.