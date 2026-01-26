В многоэтажках микрорайона военных в Приморье вводят в эксплуатацию новые лифты

Новая техника требует периода адаптации и постепенного выхода на полную мощность, в течение которого инженеры проводят необходимые регулировки и устранение возможных неполадок.
Уполномоченный Губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками специальной военной операции Алексей Ефимов встретился с жителями домов и сам оценил качество установленных лифтов.
«По улице Анны Щетининой, 29, поступали обращения граждан о том, что есть потребность в замене лифтов. Решением Правительства Приморья и администрации города Владивостока был проработан вопрос закупки за счет средств краевого бюджета лифтов для жителей по нескольким адресам», — подчеркнул Алексей Ефимов.
Он отметил, что в Приморье работа по поддержке военных и их семей ведется по многим направлениям, для этого созданы рабочая группа и межведомственная комиссия.
Сегодня весь микрорайон Снеговая Падь, где проживают семьи военных, находится под особым вниманием городских служб. А специалисты Карачаровского механического завода, которые установили новые лифты, — находятся на постоянной связи, быстро реагируя на любые возникающие вопросы.