АТОР опроверг сообщения о массовой блокировке платежей за туры за рубеж

ВЛАДИВОСТОК, 26 января, ФедералПресс. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли распространившуюся ранее информацию о массовых блокировках банками платежей за туры за рубеж. По словам представителей ассоциации, отдельные случаи задержек связаны с работой систем фрод-мониторинга и касаются переводов частным лицам, а не целенаправленного ограничения выездного туризма.

Источник: Freepik

«Считаем необходимым пояснить, что речь вовсе идет не о целенаправленной блокировке платежей только и исключительно “за туры за границу”. Очевидно, что ни один банк не может видеть условий договора на приобретение тура: куда, когда и в каком составе едут туристы», — сообщили в АТОР.

В Ассоциации также отметили, что получают от туристов информацию о блокировках при оплате не только международных, но и внутренних туристических услуг, включая российские туры и круизы.

Кроме того, в АТОР обратили внимание на срабатывание систем фрод-мониторинга даже при операциях клиентов между их собственными счетами в разных банках, если речь идет о крупных переводах, например, для накопления средств на оплату тура.

В ассоциации подтверждают, что существуют единичные инциденты при расчетах с юридическими лицами, в том числе через СБП. Однако эти случаи носят исключительный характер и не образуют системной проблемы, а их причина никак не связана с географией поездки.

«В АТОР внимательно следят за ситуацией, и готовы к диалогу с банками и регулятором, чтобы минимизировать случаи сбоев в легальных переводах в счет оплаты туристических услуг», — заключили в организации.

Напомним, с начала 2026 года отмечаются отдельные случаи приостановки переводов, в том числе через СБП. Это происходит из-за ужесточения банками фрод-мониторинга в соответствии с директивами Банка России. В первую очередь проверки затрагивают операции с личными картами и счетами ИП, недавно начавших принимать платежи от клиентов и имеющих короткую историю операций.