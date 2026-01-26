ТГК-11 закупит уголь на 23 миллиарда рублей для омских ТЭЦ

АО «ТГК-11» в 2026—2027 годах планирует направить до 23,2 млрд рублей на закупку каменного угля из Экибастуза для омских теплоэлектроцентралей. Такие данные содержатся в планах-графиках закупок компании, опубликованных на официальных ресурсах.
Общий объём поставок составит 10,5 тысячи тонн. Крупнейшая партия — 3,885 тысячи тонн — должна быть поставлена до 1 декабря 2027 года. В 2026 году цена за тонну топлива варьируется от 2 044 до 2 145 рублей, в 2027 году она увеличится до 2 371 рубля. Для сравнения, в 2025 году стоимость составляла от 2 039 до 2 044 рублей за тонну.
Вопрос использования угля на омских ТЭЦ ранее поднимался в связи с выбросами. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отмечал, что проблема существует. Однако перевод объектов на газ пока не рассматривается. По словам губернатора и представителей компании, специалисты ещё только разрабатывают проект газопровода протяжённостью около 350 километров. Возможность перехода на газ, по их словам, появится не ранее 2029−2030 годов.
