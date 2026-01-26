ТГК-11 закупит уголь на 23 миллиарда рублей для омских ТЭЦ

Общий объём поставок составит 10,5 тысячи тонн. Крупнейшая партия — 3,885 тысячи тонн — должна быть поставлена до 1 декабря 2027 года. В 2026 году цена за тонну топлива варьируется от 2 044 до 2 145 рублей, в 2027 году она увеличится до 2 371 рубля. Для сравнения, в 2025 году стоимость составляла от 2 039 до 2 044 рублей за тонну.