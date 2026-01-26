В магазинах царит «шринкфляция»: что нужно знать покупателям

О том, что в 2026 году этот тренд станет еще более заметным на фоне высоких издержек и усиленной конкуренции за покупателей, заявила старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского национального исследовательского университета Юлия Стародумова, сообщает ИА DEITA.RU.
По ее словам, уменьшение объема упаковки позволяет местным производителям сохранять прибыльность и оставаться конкурентоспособными без явного повышения цен, что могло бы отпугнуть внимательных потребителей.
Аналитики за первые три квартала 2025 года зафиксировали снижение веса ряда товаров: пирожные уменьшились на 11%, шоколадные плитки — на 6%, а пачки пельменей — на 5%. В 2026 году ожидается распространение этой практики на широкий спектр как продовольственных, так и непродовольственных товаров повседневного спроса, иногда со средним сокращением до 15%.
Под угрозой — снеки, шоколад, кондитерские изделия, растворимый кофе, йогурты, молочная продукция. Например, сливочное масло, ранее продававшееся в пачках по 200 г, уже стало 180-граммовым, а в будущем может уменьшиться до 160 г.
Аналогично сокращаются вес творожных сырков и порций мороженого: на момент распада СССР порции составляли 100 г, сейчас — примерно 80 г, а в дальнейшем ожидается снижение до 70 г. Также шринкфляция коснется соусов в различных упаковках.
Среди непродовольственных товаров, подверженных уменьшению веса, — туалетная бумага (меньше метров в рулоне), бытовая химия (объем или вес снизится на 10, 20 и более 50 г) при сохранении дизайна упаковки.
Стародумова советует обращать внимание на маркетинговые признаки шринкфляции. Особенно у товаров с агрессивной рекламой и сильными брендами, покупатели которых менее чувствительны к таким изменениям. Также стоит остерегаться товаров с нестандартной или часто меняющейся упаковкой, которая затрудняет визуальное определение исходного веса.
Часто манипуляции маскируются надписями типа «улучшенная рецептура», «новый дизайн», «выгоднее» или «удобнее». Особенно важно внимательно относиться к изменениям в сегментах детского питания и кормов для животных.
Для оценки необходимо сравнивать не только упаковки, а цену за конкретный вес — за килограмм, 100 грамм или литр. Также полезно запоминать привычный вес популярных товаров, например, обычная пачка масла — 180 г, мороженое — 80 г, банка кофе — 95 г, зубная паста — 100 мл.
«В ответ на уменьшение объема или веса рекомендуется голосовать рублем: отказаться от брендов, которые уменьшают фасовку, и отдавать предпочтение локальным производителям, товарам собственных марок магазинов и рынкам, поддерживая местных производителей», — заключила Стародумова.