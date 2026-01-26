В магазинах царит «шринкфляция»: что нужно знать покупателям

Аналитики за первые три квартала 2025 года зафиксировали снижение веса ряда товаров: пирожные уменьшились на 11%, шоколадные плитки — на 6%, а пачки пельменей — на 5%. В 2026 году ожидается распространение этой практики на широкий спектр как продовольственных, так и непродовольственных товаров повседневного спроса, иногда со средним сокращением до 15%.