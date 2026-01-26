Пенсионерам напомнили о ловушке с доплатами — переплату заставят вернуть

Пенсионеры рискуют остаться должниками, если вовремя не сообщат в Социальный фонд России об изменениях в своей жизни. В итоге может возникнуть переплата, которую потребуют вернуть — вплоть до суда.
Как пояснила агентству «Прайм» юрист Оксана Красовская, закон обязывает получателей пенсий уведомлять СФР о событиях, которые влияют на размер выплаты, а также о смене места жительства. Сделать это нужно не позднее следующего рабочего дня после наступления таких обстоятельств. Речь идет, в том числе, об изменении фиксированной выплаты.
На практике чаще всего проблема возникает у пенсионеров, которые получают доплаты за иждивенцев. Такая прибавка действует до совершеннолетия ребенка или до окончания очного обучения, но максимум — до 23 лет. Если иждивенец устроился на работу, был отчислен или переведен на заочную форму, доплата прекращается. В таких ситуациях пенсионер обязан сразу уведомить фонд — иначе позже может выясниться, что деньги продолжали начисляться без оснований, и переплату придется возвращать.
Отдельная ситуация — с северными надбавками. Тем, кто живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличивают за счет районного коэффициента. При переезде в другой регион эта доплата снимается. При этом повышенная выплата за выработанный северный стаж сохраняется даже после отъезда.
Выбрать можно только один вариант доплаты. Обычно выгоднее районный коэффициент. Но после переезда он прекращается, и начисляется надбавка за стаж — как правило, меньшая. Если человек не сообщил о смене места жительства вовремя, разницу могут взыскать как переплату.
Похожий порядок действует и по региональным доплатам. В этом случае информировать об изменениях нужно органы соцзащиты. Если этого не сделать, полученные сверху суммы также могут потребовать вернуть.
