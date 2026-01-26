Пенсионерам напомнили о ловушке с доплатами — переплату заставят вернуть

На практике чаще всего проблема возникает у пенсионеров, которые получают доплаты за иждивенцев. Такая прибавка действует до совершеннолетия ребенка или до окончания очного обучения, но максимум — до 23 лет. Если иждивенец устроился на работу, был отчислен или переведен на заочную форму, доплата прекращается. В таких ситуациях пенсионер обязан сразу уведомить фонд — иначе позже может выясниться, что деньги продолжали начисляться без оснований, и переплату придется возвращать.