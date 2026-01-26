В Омской области выделили 1,5 млрд рублей на выплаты педагогам и студентам

Муниципалитеты Омской области получат 1,5 млрд рублей на выплаты работникам дополнительного образования и сотрудникам муниципальных центров, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность. Ещё 21,7 млн рублей направят на материальное стимулирование студентов-целевиков вузов, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, средства пойдут на поддержку педагогов дополнительного образования — кружков, секций и домов творчества, а также специалистов муниципальных центров, которые отвечают за хозяйственную и бухгалтерскую часть работы образовательных учреждений. Отдельная статья — 21,7 млн рублей на материальное стимулирование студентов вузов, подписавших договор о целевом обучении.
Губернатор отметил, что мера уже даёт эффект: число абитуриентов, поступивших на целевые места по педагогическим направлениям, выросло на 15% по сравнению с 2024 годом.