В Омской области выделили 1,5 млрд рублей на выплаты педагогам и студентам

Поддержка образования включает выплаты педагогам и премии студентам, заключившим целевые договоры.

Источник: Аргументы и факты

Муниципалитеты Омской области получат 1,5 млрд рублей на выплаты работникам дополнительного образования и сотрудникам муниципальных центров, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность. Ещё 21,7 млн рублей направят на материальное стимулирование студентов-целевиков вузов, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, средства пойдут на поддержку педагогов дополнительного образования — кружков, секций и домов творчества, а также специалистов муниципальных центров, которые отвечают за хозяйственную и бухгалтерскую часть работы образовательных учреждений. Отдельная статья — 21,7 млн рублей на материальное стимулирование студентов вузов, подписавших договор о целевом обучении.

Губернатор отметил, что мера уже даёт эффект: число абитуриентов, поступивших на целевые места по педагогическим направлениям, выросло на 15% по сравнению с 2024 годом.