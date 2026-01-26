Что будет с ценами на автомобили в Пермском крае к весне

Собеседник агентства уточнил, что за прошлый год в среднем новые автомобили в Пермском крае подешевели на 5,8%, а поддержанные — на 6,7%. По мнению аналитика, цены на новые машины снижались из-за затоваривания складов и снижения спроса. На вторичном рынке сложилась аналогичная ситуация. Предложение росло, а продажи падали.