Что будет с ценами на автомобили в Пермском крае к весне

С января по март 2026 года цены на новые автомобили в Пермском крае останутся на прежнем уровне или будут расти. Такой прогноз URA.RU дал директор по развитию «Авто.ру Восток» и «Академии Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков.

Продажи автомобилей падают.

«Предпосылок для снижения средней стоимости новых автомобилей в первом квартале этого года не наблюдается. Это связано с макроэкономическими изменениями, которые произошли с началом 2026 года», — отметил Вадим Маньков.

Собеседник агентства уточнил, что за прошлый год в среднем новые автомобили в Пермском крае подешевели на 5,8%, а поддержанные — на 6,7%. По мнению аналитика, цены на новые машины снижались из-за затоваривания складов и снижения спроса. На вторичном рынке сложилась аналогичная ситуация. Предложение росло, а продажи падали.