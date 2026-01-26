Ричмонд
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В 2026 году рост зарплат затронет узких высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ощутимее всего доходы вырастут у разработчиков программного обеспечения (ПО), финансовых аналитиков и дата-сайентистов, а также представителей рабочих профессий в России, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование hh.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях», — делают выводы аналитики.

По данным исследования, зарплата разработчиков ПО по итогам прошлого года составила 284 тысячи рублей. Ожидаются заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).

Вместе с тем оплата труда представителей рабочих профессий варьировалась от 100 до почти 250 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

«Сварщики, у которых зарплата по итогам прошлого года была порядка 178 тысяч рублей, токари высокой квалификации (185 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (182 тысячи), крановщики, машинисты спецтехники (142 тысячи), а также инженеры-строители и проектировщики (107 тысяч)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют поднять зарплаты работникам госслужбы и местного самоуправления.