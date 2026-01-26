Беларусь обновила тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля 2026

Вместе с тем тариф по маршрутам Унеча (Высокое) — Броды и Унеча (Высокое) — граница Беларуси и Украины, откажется 262,99 российского рубля за одну тонну нетто и без учета НДС. Кроме того, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — Мозырский НПЗ составит с 1 февраля 6,40 белорусского рубля за одну тонну нетто и без НДС. А по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — 12,76 рубля за тонну нетто и без НДС.