Беларусь обновила тарифы на транспортировку нефти с 1 февраля 2026 года. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 3 от 19 января 2026 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В постановлении указано, что тариф на услуги, связанные с транспортировкой нефти по магистральным трубопроводам компании «Гомельтранснефть Дружба», которые находятся на белорусской территории, по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава составит 28,71 рубля за одну тонну нетто и без учета НДС.
Вместе с тем тариф по маршрутам Унеча (Высокое) — Броды и Унеча (Высокое) — граница Беларуси и Украины, откажется 262,99 российского рубля за одну тонну нетто и без учета НДС. Кроме того, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — Мозырский НПЗ составит с 1 февраля 6,40 белорусского рубля за одну тонну нетто и без НДС. А по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — 12,76 рубля за тонну нетто и без НДС.
