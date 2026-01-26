Стало известно, что средний размер потребкредита в РФ снова растёт

Средний размер потребительского кредита в России в декабре 2025 года поднялся до 180,2 тыс. рублей. За месяц показатель прибавил 8,4% — в ноябре он составлял 166,2 тыс. рублей. Рост зафиксировали впервые после трех месяцев снижения.
В годовом выражении прибавка оказалась еще заметнее. По данным НБКИ, в декабре 2024 года средний чек по таким займам был на уровне 136,4 тыс. рублей. Таким образом, за год он увеличился на 32,1%.
Самые крупные потребкредиты среди 30 регионов-лидеров по выдачам пришлись на Москву — в среднем 321 тыс. рублей. Далее идут Санкт-Петербург (254,6 тыс.), Московская область (234 тыс.) и Тюменская область (202,7 тыс.).
Наибольший месячный скачок среднего размера кредита показали Тульская область (+25%), Алтайский край (+21,1%) и Омская область (+21%). В минус ушел лишь один регион из топ-30 — Приморский край, где средний чек сократился на 12%.
В НБКИ связывают декабрьскую динамику с сезонным фактором. При этом директор по маркетингу бюро Алексей Волков отметил, что спрос на кредиты в целом продолжает снижаться, а качество входящего потока заемщиков ухудшается.
