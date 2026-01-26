Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Иркутской области

Основными темами стали развитие регионального агропромышленного комплекса, а также вопросы экологии и природопользования. В 2025 году на поддержку АПК и развитие сельских территорий Правительство России направило региону почти 1,5 млрд рублей. Сопоставимая сумма запланирована и на текущий год.
Иркутская область демонстрирует устойчивые результаты в сельском хозяйстве. По итогам прошедшего года увеличились показатели сбора зерновых, картофеля и овощей. Благодаря внедрению передовых технологий стабильно развивается животноводство. В 2025 году были реализованы значимые для отрасли проекты с объемом инвестиций более 2,5 млрд рублей.
В частности, запущен крупнейший за Уралом цех по сортировке и маркировке куриного яйца сельхозпредприятия СХАО «Белореченское». Завершено строительство завода по переработке до 50 тысяч тонн масличных культур в Тулуне. Также завершен проект ООО «Иркутский масложиркомбинат» по строительству цеха подработки семян сои с производством до 20,5 тысячи тонн соевого масла в год.
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году продолжались мероприятия, связанные с улучшением жилищных условий граждан и благоустройством общественных пространств. В Нукутском районе капитально отремонтированы пять дорог общего пользования и завершено строительство здания детской школы искусств. Работы продолжаются в рабочих поселках Жигалово и Залари.
Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев обсудили участие региона в национальном проекте «Экологическое благополучие». В Иркутской области реализуются мероприятия федеральных проектов «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России» и «Сохранение лесов». Особое внимание на встрече было уделено организации системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.
На территории региона действуют 28 объектов обращения с ТКО, включая 20 полигонов, два объекта обработки, два объекта обезвреживания и четыре объекта временного размещения. За последние несколько лет введено 13 объектов по обращению с отходами. В рамках нацпроекта запланирован ввод новых мощностей. Дмитрий Патрушев поручил усилить работу в этом направлении, в частности, совместно с Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» контролировать соблюдение сроков строительства мусоросортировочного комплекса в Ангарске.
Вице-премьер подчеркнул, что этот объект будет играть важную роль для обеспечения комфорта граждан и достижения соответствующих показателей национального проекта «Экологическое благополучие».