Дмитрий Патрушев и Игорь Кобзев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Иркутской области

На территории региона действуют 28 объектов обращения с ТКО, включая 20 полигонов, два объекта обработки, два объекта обезвреживания и четыре объекта временного размещения. За последние несколько лет введено 13 объектов по обращению с отходами. В рамках нацпроекта запланирован ввод новых мощностей. Дмитрий Патрушев поручил усилить работу в этом направлении, в частности, совместно с Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» контролировать соблюдение сроков строительства мусоросортировочного комплекса в Ангарске.