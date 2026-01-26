Авторынок «Сергели» ждёт апгрейд: камеры, Face ID и борьба с мошенниками. Но при чём тут таможня?

Кроме того, планируется внедрение некой информационной системы Clickbozor. Что это за система и как именно она будет работать — информации минимум. Известно лишь, что в результате все предоставляемые услуги обещают полностью цифровизировать, а для граждан и предпринимателей создать «удобную, прозрачную и безопасную среду». Формулировка, знакомая каждому, кто хотя бы раз читал официальный пресс-релиз.