Авторынок «Сергели» ждёт апгрейд: камеры, Face ID и борьба с мошенниками. Но при чём тут таможня?

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники комитета изучили опыт обеспечения безопасности и цифровизации на рынке Чорсу, после чего было принято решение внедрить аналогичную модель на авторынке Сергели.
Речь идёт о создании ситуационного центра, куда в режиме реального времени будет стекаться информация с сотен камер видеонаблюдения. Для понимания масштаба: на рынке «Чорсу» сейчас установлено более 400 камер. Из них 283 — с функцией распознавания лиц (Face ID), ещё 187 — камеры общего видеонаблюдения. Сколько именно камер появится на авторынке «Сергели», пока не уточняется.
Кроме того, планируется внедрение некой информационной системы Clickbozor. Что это за система и как именно она будет работать — информации минимум. Известно лишь, что в результате все предоставляемые услуги обещают полностью цифровизировать, а для граждан и предпринимателей создать «удобную, прозрачную и безопасную среду». Формулировка, знакомая каждому, кто хотя бы раз читал официальный пресс-релиз.
В Таможенном комитете уверяют, что все эти меры позволят усилить безопасность и повысить эффективность оказываемых услуг. Звучит красиво. Особенно если учесть, что у авторынка «Сергели» репутация, мягко говоря, неоднозначная. Многие автоэксперты и сами автомобилисты давно советуют обходить его стороной как при покупке, так и при продаже автомобилей.
Станет ли Face ID, ситуационный центр и загадочный Clickbozor реальным лекарством от мошенников или всё ограничится очередной презентацией — покажет время. Но сам факт того, что за авторынок взялась таможня, уже выглядит как отдельный повод для удивления.