ExxonMobil изучает новые участки недр в Казахстане

В Астане состоялась встреча, которая может повлиять на будущее нефтегазовой отрасли Казахстана.

Источник: DKNews.kz

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов провел переговоры со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом. Стороны обсудили сразу несколько стратегически важных направлений — от геологоразведки до новых технологий и экспортных маршрутов казахстанской нефти, передает DKNews.kz.

Геологоразведка как ключ к будущему добычи.

Одной из центральных тем встречи стали перспективы сотрудничества в сфере геологоразведки. В условиях, когда восполнение ресурсной базы становится приоритетом для Казахстана, этот вопрос приобретает особое значение.

Как было отмечено, в рамках ранее подписанного соглашения о конфиденциальности ExxonMobil уже детально изучает перспективные геологоразведочные участки на территории Казахстана. Речь идет о предварительной оценке потенциала недр, которая может лечь в основу будущих совместных проектов.

Асхат Хасенов подчеркнул, что глубокая экспертиза ExxonMobil в области разведки и добычи имеет принципиальное значение для принятия решений по освоению новых активов.

Стратегическое партнерство, а не разовые проекты.

В КазМунайГазе открыто называют ExxonMobil стратегическим партнером. Это не случайно — компании уже давно взаимодействуют по ключевым направлениям, и нынешняя встреча стала логичным продолжением этого диалога.

По словам Асхата Хасенова, с учетом стратегии по восполнению ресурсной базы КМГ рассматривает ExxonMobil как одного из ключевых партнеров для освоения перспективных нефтегазовых активов в Казахстане. При этом сотрудничество строится не вокруг одного проекта, а сразу по нескольким направлениям, что делает его более устойчивым и долгосрочным.

Экспорт нефти и новые маршруты.

Отдельный блок переговоров был посвящен развитию дополнительных экспортных маршрутов казахстанской нефти. В условиях нестабильной мировой логистики и геополитических рисков диверсификация путей поставок становится для Казахстана стратегической задачей.

Обсуждение этой темы с одним из крупнейших мировых игроков нефтяного рынка говорит о том, что КМГ рассматривает вопрос экспорта комплексно — с учетом как инфраструктуры, так и интересов международных партнеров.

Технологии как точка роста.

Еще одной важной темой встречи стали практические шаги по реализации соглашения о сотрудничестве в области новых технологий в нефтегазовом секторе, подписанного между КМГ и ExxonMobil в 2025 году.

Речь идет о внедрении инновационных решений на производстве, повышении эффективности добычи и снижении издержек. Для отрасли, которая сталкивается с усложнением геологии и ростом требований к экологии и эффективности, технологии становятся не просто конкурентным преимуществом, а необходимостью.

Почему эта встреча важна.

Переговоры в Астане показывают, что КазМунайГаз делает ставку на партнерство с глобальными лидерами отрасли, сочетая доступ к международной экспертизе с национальными приоритетами. Геологоразведка, экспорт и технологии — три направления, от которых напрямую зависит будущее нефтегазового сектора Казахстана.

Если обсуждаемые инициативы перейдут в практическую плоскость, это может укрепить позиции страны как одного из ключевых игроков на энергетической карте региона и обеспечить устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе.