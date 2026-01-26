ExxonMobil изучает новые участки недр в Казахстане

По словам Асхата Хасенова, с учетом стратегии по восполнению ресурсной базы КМГ рассматривает ExxonMobil как одного из ключевых партнеров для освоения перспективных нефтегазовых активов в Казахстане. При этом сотрудничество строится не вокруг одного проекта, а сразу по нескольким направлениям, что делает его более устойчивым и долгосрочным.