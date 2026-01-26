ExxonMobil изучает новые участки недр в Казахстане

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов провел переговоры со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом. Стороны обсудили сразу несколько стратегически важных направлений — от геологоразведки до новых технологий и экспортных маршрутов казахстанской нефти, передает DKNews.kz.
Геологоразведка как ключ к будущему добычи.
Одной из центральных тем встречи стали перспективы сотрудничества в сфере геологоразведки. В условиях, когда восполнение ресурсной базы становится приоритетом для Казахстана, этот вопрос приобретает особое значение.
Как было отмечено, в рамках ранее подписанного соглашения о конфиденциальности ExxonMobil уже детально изучает перспективные геологоразведочные участки на территории Казахстана. Речь идет о предварительной оценке потенциала недр, которая может лечь в основу будущих совместных проектов.
Асхат Хасенов подчеркнул, что глубокая экспертиза ExxonMobil в области разведки и добычи имеет принципиальное значение для принятия решений по освоению новых активов.
Стратегическое партнерство, а не разовые проекты.
В КазМунайГазе открыто называют ExxonMobil стратегическим партнером. Это не случайно — компании уже давно взаимодействуют по ключевым направлениям, и нынешняя встреча стала логичным продолжением этого диалога.
По словам Асхата Хасенова, с учетом стратегии по восполнению ресурсной базы КМГ рассматривает ExxonMobil как одного из ключевых партнеров для освоения перспективных нефтегазовых активов в Казахстане. При этом сотрудничество строится не вокруг одного проекта, а сразу по нескольким направлениям, что делает его более устойчивым и долгосрочным.
Экспорт нефти и новые маршруты.
Отдельный блок переговоров был посвящен развитию дополнительных экспортных маршрутов казахстанской нефти. В условиях нестабильной мировой логистики и геополитических рисков диверсификация путей поставок становится для Казахстана стратегической задачей.
Обсуждение этой темы с одним из крупнейших мировых игроков нефтяного рынка говорит о том, что КМГ рассматривает вопрос экспорта комплексно — с учетом как инфраструктуры, так и интересов международных партнеров.
Технологии как точка роста.
Еще одной важной темой встречи стали практические шаги по реализации соглашения о сотрудничестве в области новых технологий в нефтегазовом секторе, подписанного между КМГ и ExxonMobil в 2025 году.
Речь идет о внедрении инновационных решений на производстве, повышении эффективности добычи и снижении издержек. Для отрасли, которая сталкивается с усложнением геологии и ростом требований к экологии и эффективности, технологии становятся не просто конкурентным преимуществом, а необходимостью.
Почему эта встреча важна.
Переговоры в Астане показывают, что КазМунайГаз делает ставку на партнерство с глобальными лидерами отрасли, сочетая доступ к международной экспертизе с национальными приоритетами. Геологоразведка, экспорт и технологии — три направления, от которых напрямую зависит будущее нефтегазового сектора Казахстана.
Если обсуждаемые инициативы перейдут в практическую плоскость, это может укрепить позиции страны как одного из ключевых игроков на энергетической карте региона и обеспечить устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе.